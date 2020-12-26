بالصور.. رفاهية استثنائية لسيارات مرسيدس في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تداعيات جائحة كورونا حول العالم،طرحت شركة مرسيدس خلال عام 2020 مجموعة استثنائية من الموديلات بفئات مختلفة وقدرات متميزة.

وحرصت الشركة الألمانية على توفير أحدث أنواع الرفاهية في كافة الموديلات، بخلاف القدرات التقنية العالية،كما أكدت مرسيدس على طابع الفخامة في كافة سيارتها.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر"، أبرز الموديلات التي طرحتها الشركة منذ بداية العام ،مع شرح مختصر للمواصفات .



والبداية كانت مع طراز..

مرسيدس 2020 S-Class

السعر 95.2 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

عزم الدوران: 516 لفة/قدم



مرسيدس 2020 SL-Class

السعر: 92 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 516 لفة/قدم



مرسيدس 2020 Metris

السعر: 32.5 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 258 لفة/قدم



مرسيدس 2020 GLE-Class

السعر: 55.2 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 369 لفة/قدم



مرسيدس 2020 GLC Coupe

السعر: 51 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 1

عزم الدوران: 273 لفة/قدم



مرسيدس 2020 GLC-Class

السعر:43.5 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 273 لفة/قدم



مرسيدس 2020 GLB-Class

السعر: 37,595 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 258 لفة/قدم



مرسيدس 2020 GLA-class

السعر: 35,245 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 258 لفة/قدم



مرسيدس 2020 E-class Wagon

السعر: 67 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 1

عزم الدوران: 369 لفة/قدم



مرسيدس 2020 E-class

السعر:55 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 369 لفة/قدم



مرسيدس 2020 CLA-Class

السعر: 37,6 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 258 لفة/قدم

