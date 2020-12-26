بالصور.. رفاهية استثنائية لسيارات مرسيدس في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تداعيات جائحة كورونا حول العالم،طرحت شركة مرسيدس خلال عام 2020 مجموعة استثنائية من الموديلات بفئات مختلفة وقدرات متميزة.
وحرصت الشركة الألمانية على توفير أحدث أنواع الرفاهية في كافة الموديلات، بخلاف القدرات التقنية العالية،كما أكدت مرسيدس على طابع الفخامة في كافة سيارتها.
وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر"، أبرز الموديلات التي طرحتها الشركة منذ بداية العام ،مع شرح مختصر للمواصفات .
والبداية كانت مع طراز..
مرسيدس 2020 S-Class
السعر 95.2 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
عزم الدوران: 516 لفة/قدم
مرسيدس 2020 SL-Class
السعر: 92 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 2
عزم الدوران: 516 لفة/قدم
مرسيدس 2020 Metris
السعر: 32.5 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 2
عزم الدوران: 258 لفة/قدم
مرسيدس 2020 GLE-Class
السعر: 55.2 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 369 لفة/قدم
مرسيدس 2020 GLC Coupe
السعر: 51 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 1
عزم الدوران: 273 لفة/قدم
مرسيدس 2020 GLC-Class
السعر:43.5 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 2
عزم الدوران: 273 لفة/قدم
مرسيدس 2020 GLB-Class
السعر: 37,595 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 2
عزم الدوران: 258 لفة/قدم
مرسيدس 2020 GLA-class
السعر: 35,245 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 4
عزم الدوران: 258 لفة/قدم
مرسيدس 2020 E-class Wagon
السعر: 67 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 1
عزم الدوران: 369 لفة/قدم
مرسيدس 2020 E-class
السعر:55 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 4
عزم الدوران: 369 لفة/قدم
مرسيدس 2020 CLA-Class
السعر: 37,6 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 2
عزم الدوران: 258 لفة/قدم