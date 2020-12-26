عمرها 101 عام.. أول الحاصلين على لقاح كورونا في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت إيديث كويزالا، من مدينة هالبرشتات بولاية ساكسونيا إنهالت شمالي ألمانيا، على لقاح كورونا، السبت، لتصبح أول من يحصل عليه في ألمانيا.

ووفق بيلد، فإن السيدة كويزالا البالغة من العمر 101 عام، باتت أول مواطن ألماني يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتلقت اللقاح في دار مسنين بولاية ساكسونيا السفلى، السبت، قبل بدء حملة التطعيم بشكل رسمي في البلاد، الأحد.



وتلقت كويزالا و40 من نزلاء دار المسنين في ساكسونيا إنهالت، و10 من الممرضات العاملين فيه، لقاح كورونا، عصر السبت، تحت إشراف الطبيب برنارد إليندت.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، استعداد بلاده الجيد لأكبر حملة تطعيمات في تاريخ ألمانيا.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: "مراكز التطعيم جاهزة للبدء".

في الوقت نفسه، أوضح شبان أن فيروس كورونا لن ينهزم مع بدء التطعيم "فنحن سنحتاج إلى نفس طويل لكي نتجاوز هذه الجائحة".

وتبدأ حملة التطعيم في ألمانيا بلقاح "فايزر-بيونتيك"، بشكل رسمي، الأحد، وكانت أولى جرعات لقاح كورونا قد وصلت إلى الولايات الألمانية، السبت، ومن هناك سيتم توزيعها على مراكز التطعيم وفرق التطعيم المتنقلة.

وقررت الحكومة الألمانية البدء بتطعيم بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، بالإضافة إلى أطقم الرعاية وأطقم المستشفيات المعرضين على نحو خاص لخطر الإصابة.