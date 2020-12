هذه هي أفضل أفلام مُطاردات السيارات في عام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار فيروس كورونا، وإغلاق صالات السينما في جميع أنحاء العالم، عانت صناعة الأفلام كثيراً بدءً من تأجيل عرض الأفلام، إلى إلغاء بعض المشاريع المستقبلية، حيث تم تأجيل فيلمي “No Time to Die” لجيمس بوند و Fast and Furious 9 حتى عام 2021.

ولحسن الحظ، لا يزال هناك الكثير من الأفلام التي تم إطلاقها في صالات السنيما وخدمات البث عبر الإنترنت المليئة بالإثارة ومُطاردات السيارات لإبقائنا مستمتعين هذا العام، وإليك اختياراتنا لأفضل أفلام مُطاردات السيارات التي يجب أن تُشاهدها.

Bad Boys For Life

تم افتتاح هذا الفيلم بسيارة بورشه 911 كاريرا S 2020 أثناء انطلاقها في شوارع ميامي مع مطاردة الشرطة، حيث أعاد ويل سميث ومارتن لورانس أداء دورهما كضابطي الشرطي مايك وماركوس بعد 20 عام من إطلاق فيلم “Bad Boys II”.

Tenet

تُحفة جديدة من إبداعات المخرج الشهير كريستوفر نولان، بطولة جون ديفيد واشنطن، وروبرت باتينسون، حيث أخرج أحد أكثر مطاردات السيارات إبداعاً منذ وقت طويل، حيث يبدأ المشهد مع البطلين يستخدمان عربة إطفاء للقيام بسرقة جريئة على الطريق السريع من شاحنة مدرعة متحركة، مع بعض المطاردات الحماسية الأخرى داخل الفيلم.

Unhinged

هذا الفيلم من بطولة راسل كرو، حيث يلعب كرو دور مهووس يرهب امرأة وابنها بلا هوادة، فبعد وقوع حادث على الطريق بشكل خاطئ، يُلاحق كرو سيارتهم العائلية فولفو 960 في مطاردة مثيرة.

Extraction

تم بث هذا الفيلم حصرياً على منصة نتفلكس، حيث يلعب كريس هيمسوورث دور مرتزق مُكلف بإنقاذ الابن المختطف لأكبر زعيم إجرامي في الهند، مع بعض مطاردات السيارات المثيرة والكثير من إطلاق النار.

Lost Bullet

هذا الفيلم عُرض بشكل حصري أيضاً على نتفلكس، وهو فيلم فرنسي يركز على ميكانيكي له ماض إجرامي تم اتهامه بالقتل ويجب عليه إثبات براءته من خلال تحديد موقع رصاصة مرتبطة بالجريمة داخل سيارة مفقودة.

