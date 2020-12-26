بالصور.. أفضل سيارات SUV الخارقة في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجموعة كبيرة من مختلف موديلات السيارات فئة SUV، طرحت خلال عام 2020 ومن بينها طرازات وصفت بالخارقة لما تتمتع به من قدرات مميزة.

وفي تقرير بالصور عرض موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة أبرز السيارات SUV عالية الأداء التي طرحت للأسواق على مدار 2020.

وجاء في المقدمة طراز أستون مارتن DBX الجديد، بمحرك AMG عالي الأداء، بسعة 4.0 لتر فئة V8 بمعدل دوران 516 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية.



من بعده، جاء طراز بينتلي Bentayga، الذي صنفه الموقع ضمن أبرز السيارات SUV الخارقة التي طرحت في 2020.

وتوفر هذا الطراز بمحرك بسعة 4.0 لتر، توربيني مزدوج من فئة V8 بعزم دوران 568 لفة/قدم.





من بعده، جاء طراز رينج روفر SVAutobiography، الذي وصف بأنه من أبرز السيارات ضمن فئة SUV الرياضية عالية الأداء التي طرحت في 2020.

ومن ماركة لامبورجيني ضمت القائمة طراز Urus، كأحد أبرز السيارات suv الخارقة التي طرحت في 2020، وتوفر بمحرك v8 بسعة 4.0 لتر، يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية.

وضمت القائمة طراز Bowler Bulldog V8، كأحد أبرز السيارات suv عالية الأداء بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر.

ومن ماركة مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز G 63، ويعد من أبرز السيارات التابعة لفئة SUV الخارقة، الذي طرح في 2020 بمحرك توربيني مزدوج V8 بسعة 4.0 لتر.

ومن ماركة رولز رويس جاء طراز Cullinan كأحد أبرز السيارت التابعة لـ SUV الذي يتمتع بأداء رياضي خارق بمحرك V12بسعة 6.8 لتر.

في ختام القائمة جاء طراز بي إم دبليو X7 M50i، ضمن أقوى السيارات التابعة لفئة SUV التي طرحت في 2020.



