وحوش الطرق الوعرة.. أقوى سيارات دفع رباعي أمريكية الصنع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفضل محبو المغامرات والرحلات في الطرق الوعرة اقتناء سيارات الدفع الرباعي المخصصة للسير في مثل هذه الطرق سواء الجبلية أو الرملية.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "هوت كارز" قائمة أقوى سيارات للدفع الرباعي صناعة أمريكية.

ضمت القائمة شاحنة فورد F-150 Tremor، وتحديدا نسخة عام 2014، التي طرحت بقدرات دفع رباعي ومحرك تصل سرعته القصوى لـ 130 ميلا في الساعة.



ثم جاء طراز لينكولن Lincoln Aviator، الذي طرح للأسواق بقدرات دفع رباعي وتصل سرعته القصوى لـ 135 ميلا في الساعة.

وضمت القائمة طراز دودج Dodge Durango ، وتحديدا نسخة عام 2004 منه، التي طرحت للأسواق بقدرات دفع رباعي هائلة.

ثم ضمنت القائمة شاحنة فورد Ford Lightning، وتحديدا النسخ التي طرحت ما بين عام 1999 و عام 2004.

طراز آخر من فورد جاء ضمن القائمة، هو طراز Ford Flex، وتحديدا النسخ التي طرحت عام 2009.

ومن ماركة دودج جاء أيضا ضمن القائمة، شاحنة Ram SRT-10، وتحديدا النسخ التي طرحت عام 2006.

ثم جاء طراز Lincoln Navigator، وتحديدا النسخ التي طرحت عام 1998، وتوفر للأسواق بقدرات دفع رباعي ومحرك تصل سرعته القصوى لـ 157 ميلا في الساعة.

وفي ختام القائمة، جاء أسرع طراز دفع رباعي أمريكي الصنع على الإطلاق هو طراز Jeep Grand Cherokee Trackhawk.