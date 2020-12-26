أستون مارتن تفاجئ الأسواق بـ10 موديلات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات، لتطبيق خطة طموحة على مدار عدة سنوات، تتخطى من خلالها تداعيات كورونا.

وقال المدير التنفيذي للشركة "توبياس مويرس" إن شركته تخطط لطرح أكبر عدد ممكن من الموديلات الجديدة السنوات القليلة القادمة وفي مقدمتها طراز DBX.

وكشف المدير التنفيذي عن عزم شركته الاستعانة بمزيد من محركات AMG عالية الأداء من مرسيدس لسياراتها، تمهيدا لتطبيق الخطة المستقبلية للطرح التي تشمل طر ح 10 طرازات جديدة على مدار العامين القادمين.



ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، الشركة تضع في اعتبارها تغيرات الأسواق العالمية للسيارات، مثل التحول للطاقة الكهربائية، ومراعاة مواصفات الانبعاثات الضارة.

وقبل أيام، أعلنت شركة أستون مارتن أن الموديل الرودستر من أيقونتها فانتاج Vantage سوف يتم طرحه في الأسواق بسعر يبدأ من 157 ألفا و300 يورو.

وأوضحت أن النسخة الرودستر من السيارة فانتاج Vantage تعتمد على نفس المنصة التقنية لشقيقتها الكوبيه، كما أن المحرك هو نفسه محرك البنزين V8 المطور لدى شركة مرسيدس AMG.