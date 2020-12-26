للمبتدئين في القيادة.. أفضل سيارات رياضية مستعملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينصح خبراء ،الراغبين في شراء سيارة رياضية لأول مرة من المبتدئين في القيادة، اقتناء سيارات مستعملة بقدرات بسيطة،لهذا السبب.

ووفق خبراء لموقع "هوت كارز"، اقتناء المبتدئين لسيارات رياضية بأسعار فلكية كتجربة أولى قد تكون نهايتها كارثية حال فشل هؤلاء الجدد في السيطرة عليها لتطور قدراتها.

وجمع الموقع المتخصص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية المناسبة لاستخدامها للمبتدئين، الذين يخوضون تجربة قيادة سيارة رياضية للمرة الأولى.

وضمت القائمة في بدايتها، النسخة المطروحة لعام 2005 من طراز Pontiac GTO الرياضي من ماركة "بونتياك"، الذي يتوفر بقيمة سوقية حالية كسيارة مستعملة تصل لـ 6000 آلاف دولار.

كما ضمت القائمة، النسخة المطروحة لعام 2004 من طراز MR2 Spyder الرياضي من ماركة "تويوتا"، الذي يتوفر بقيمة سوقية حالية كسيارة مستعملة تصل لـ 6 آلاف دولار.

وجاء ضمن القائمة، النسخة المطروحة من طراز 3-Series E46 Coupe من ماركة "بي إم دبليو"، ويبلغ سعرها 8 آلاف دولار.

من بعدها، جاءت النسخة المطروحة لعام 2010 من طراز Benz SLK300 من ماركة "مرسيدس"، بقيمة سوقية حالية كسيارة مستعملة تصل لـ 9500 دولار.

كما ضمت قائمة موقع "هوت كارز"، النسخة المطروحة لعام 2001 من طراز TT من ماركة "أودي"، الذي يتوفر بقيمة سوقية حالية كسيارة مستعملة تصل 10 آلاف دولار.

وضمت القائمة، النسخة المطروحة لعام 2010 من طراز Genesis Coupe من ماركة "جينيسيس"، وتتوفر بقيمة سوقية حالية كسيارة مستعملة تبلغ 11 ألف دولار.



