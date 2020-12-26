فولكس واجن: مستعدون لمنافسة آبل بصناعة السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – التغلب على التحديات ليس غريباً على فولكس واجن، وبغض النظر عن حجم هذه التحديات، فقد تمكنت من تجاوز فضيحة انبعاثات الديزل الضخمة، وها هي تنطلق بخطى ثابتة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث ترغب في منافسة تيسلا وإزاحتها عن عرشها.

وبعد انتشار أخبار مؤخراً عن سعي آبل للكشف عن أولى سياراتها الكهربائية، قال الرئيس التنفيذي لفولكس واجن، هربرت ديس، أن شركته تتطلع للمنافسين الجدد الذين سيعملون بالتأكيد على تسريع التغيير في صناعتنا وجلب مهارات جديدة.

وبالطبع تصريحاته منطقة بالنسبة للمشترين، فكلما زادت الشركات المتنافسة، كلما تطورت الصناعة بشكل أسرع وكلما كانت أفضل والأسعار أقل، خاصة مع عملاق تقنية مثل آبل بقدرات هائلة وموارد غير محدودة.

في الختام، بعد أن أصبحت تيسلا صانعة السيارات الأعلى قيمة في العالم، فإن أولئك الذين هم دائماً في طليعة الابتكار سيكونون بالتأكيد تحدياً كبيراً لشركات صناعة السيارات ذات التاريخ العريق، حيث تعمل تيسلا على بناء مصانع عدة.