أهم النصائح لاستئجار السيارات في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار مكاتب وخدمات تأجير السيارات المختلفة في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام السابقة مثل شركة الوفاق (يلو)، أصبحت مهمة استئجار السيارات هناك عند السفر من أي مدينة لأخرى أمل سهل للغاية، ولكن هناك بعض النصائح التي يجب على كافة المستأجرين أن يكونوا على دراية بها، ونقدم لكم اليوم بعض أهمها.

قبل التوجه لتأجير سيارة داخل أي مدينة بالمملكة، من المهم أن يكون المستأجر حاصل على رخصة قيادة سارية، سواء كانت محلية أو دولية كي يتمكن من القيادة على الأراضي السعودية، وفي حالة عدم انطباق ذلك الشرط، يمكن تأجير سيارة بسائق خاص مقابل رسوم إضافية.

كما يجب أن يمتلك المستأجر بطاقة ائتمانية كي يمكن دفع تكلفة حجز السيارات بسهولة، وذلك نظراً لأن أغلب الشركات تقبل البطاقات الائتمانية حالياً.

عند مرحلة اختيار شركة التأجير، يجب البحث والتأكد من أن الشركة المختارة حاصلة على تقييمات جيدة وتمتلك سمعة طيبة لدى عملائها السابقين، كما من المهم عدم إغفال قراءة شروط تأجير السيارات لدى مختلف الشركات للتأكد من أنها تتناسب مع احتياجات المستأجر.

من المهم أيضاً التأكد من حجز السيارة اللازمة بوقت مبكر قبل فترة طويلة من السفر، حيث أن ذلك يساهم في الحصول على تكاليف تأجير أقل، دون إهمال الحصول على تأمين جيد من الشركة لتغطية أي أضرار قد تحدث للسيارة لا قدر الله.

هذا وفي النهاية، يجب التأكد عند استلام السيارة من أنها مطابقة للمواصفات المذكورة والتي وافقت عليها عند حجزها، بجانب السؤال عن سياسة الشركة فيما يخص الوقود، نظراً لأن بعض الشركات تتكفل بمصاريف ملء خزان بنزين السيارة، فيما أن الشركات الأخرى قد تترك هذه المسؤولية للمستأجر مع تخفيض أسعار التأجير اليومي قليلاً.

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رقم الحجز: 920002909

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