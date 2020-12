تويوتا تُعلن وقف بيع لاندكروزر بأمريكا بعد 2021 مع بقائها في الأسواق الأخرى

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من الشائعات والتكهنات، أكدت تويوتا أن الجيل الحالي من لاندكروزر سيتوقف بيعه رسمياً بحلول نهاية 2021، في حين سيتوفر الجيل الجديد من السيارة في جميع أسواق الشركة الأخرى حول العالم من ضمنها أسواق منطقتنا العربية عدا الولايات المتحدة.

بالطبع هذه الأخبار ستكون مزعجة للعديد من مُحبي السيارة الأسطورية في الولايات المتحدة، ومع ذلك ذلك، فقد قالت تويوتا أنه بالرغم من وقف بيع لاندكروزر هُناك، فستُوفر الشركة سيارات الاس يو في الكبيرة الأخرى في تشكيلتها، كما تعد بتطورات كبيرة في المستقبل في تشكيلة طرازاتها.

يُذكر أن إنتاج لاندكروزر الحالية بدأ منذ عام 2007، والقول أنها أصبحت قديمة بالفعل هو أمر عادل، ويُتوقع أن يتم استبدال الجيل الحالي بجيل جديد كلياً في أبريل 2021، على أن تتوفر في الأسواق كموديل 2022، مع تصميم داخلي أكثر عصرية وفخامة، ومجموعة مُختارة من أحدث التقنيات.

