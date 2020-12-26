تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 26 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلى وسط هدوء التعاملات.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت نحو 19.0826 جنيه للشراء، و19.2077 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر اليورو اليوم السبت نحو 19.0464 جنيه للشراء، و19.2264 جنيه للبيع، وفي بنك مصر (حكومي) سجل سعر اليورو نحو 19.0573 جنيه للشراء، و19.2264 جنيه لبيع.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك في مصر.

وجاء بنك الكويت الوطني كأفضل بنك تبيع له اليورو مقابل، 19.0817 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه اليورو مقابل 18.5707 جنيه.

ورغم جائحة كورونا، تشهد سوق الصرف المصرية حالة من الاستقرار في ظل توافر النقد الأجنبي، وزيادة احتياطيات مصر الأجنبية.

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

أسعار الدولار والإسترليني

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 15.6531 جنيه للشراء، و15.7531 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه نحو 21.2584 جنيه للشراء، و21.3863 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

على موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1714 جنيه للشراء، و4.1982 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.2611 جنيه للشراء، و4.2891 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 51.1889 جنيه للشراء، و51.6477 جنيه للبيع.