سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 تواجه أزمة في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021، وهي الجيل الرابع من سكودا وتلقب بـ"قلب سكودا"، لشعبيتها القوية، أزمة في المبيعات بمصر.

وبعد أقل من شهر على طرحها في السوق المصرية، تتعرض سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 الجديدة كليا، لأزمة جديدة، قد تهدد مبيعات السيارة الأكثر شهرة لدى شركة سكودا التشيكية والمملوكة الآن لشركة فولكسفاجن الألمانية.

ولفتت سكودا أوكتافيا A8 أنظار جميع عشاق السيارات، منذ طرحها في مصر يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نظرا للتعديلات الجديدة كليا التي طرأت على السيارة بدءا من الشكل الخارجي الذي تحول من السيدان العادي إلى الطابع الرياضي المحافظ، فهي لا تزال تتمتع بـ"أناقة" السيارة السيدان، مرورا بالإطارات الخارجية التي أصبحت رياضية تماما وعصرية وأكثر جاذبية وقوة المحرك TSI الذي يزأر داخل السيارة بقوة 150 حصانا، 4 سلندرات سعة 1400سي سي تربو، مزود بناقل حركة ثماني السرعات.

ومن أبرز السلبيات التي واجهت سيارة سكودا أوكتافيا في مصر خلال الشهر الماضي هو فرض المعارض أوفربرايس (سعر إضافي على القيمة الأصلية للسيارة) مقابل توفيرها للعميل بشكل فوري، بدلا من انتظار الوكيل الرسمي للسيارة.





وتختلف قيمة "الأوفر برايس" بين كل معرض والآخر باختلاف المناطق، وتتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى من السيارة بين 410 و430 ألف جنيه، وسعر الفئة الثانية بين 470 و500 ألف جنيه.

والأسعار الرسمية للسيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021، هي 400 ألف جنيه للفئة الأولى "skoda octavia A8 AMBITION"، وسعر 460 ألف جنيه للفئة الثانية "skoda octavia A8 STYLE"، و650 ألف جنيه للسيارة الرياضية "skoda octavia A8 RS".

أنظمة الأمان

السيارة حاصلة على 5 نجوم أمان في اختبارات الأمان الأوروبية (يورو إن كاب)، كما تأتي الفئة الأولى بعدد 2 وسائد هوائية، ونظام منع لإنغلاق المكابح ABS، ونظام تعزيز لقوة الكبح HBA، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحكم إلكتروني بعزم سحب المحرك MSR، ونظام التحكم الإلكتروني على الطرق المنحنية، نوظام توزيع القوة على العجلات الأمامية للسيارة، بالإضافة إلى حساسات للركن بالأمام والخلف، وكاميرا للركن برؤية خلفية، ونقاط لتثبيت مقعد الطفل، ومضاد سرقة إلكتروني.

ويزيد على الفئة الثانية من السيارة عدد 2 وسائد هوائية إضافية، بإجمالي 4 وسائد هوائية، وهو ما لاقى استياء لدى العديد من المستخدمين، وطالب العديد منهم بأن تكون تجهيزات الأمان واحدة في جميع فئات السيارة، كما طالبوا بأن يتوفر لدى السيارة 6 وسائد هوائية بدلا من 4 فقط، حيث تصنف سكودا أوكتافيا بأنها من أكثر السيارات الأوروبية أمانا.