صور.. 6 سيارات رياضية تتمتع بأفضل ناقل سرعة يدوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفظ ناقل السرعة اليدوي بمكانة متميزة لدى عشاق القيادة الاحترافية، رغم اقترابه من الانقراض، بطرح السيارات الحديثة بناقلات أوتوماتيكية.

وقدم موقع "هوت كارز" المتخصص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية الحديثة، العاملة بناقل سرعة قوي، ويوفر الأداء المتميز للقيادة.

وضمت القائمة نسخة عام 2019 المطروحة من طراز مازدا MX-5 الرياضي، والذي طرح بناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات.



من بعده، ضمت القائمة نسخة عام 2019 المطروحة من طراز 911 GT3 الرياضي من ماركة بورش الألمانية، والذي طرح بناقل سرعة يدوي من أبرز ناقلات السرعة المطروحة خلال الأعوام السابقة.

ويوفر الناقل للسيارة القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية.

ومن ماركة جاجوار، ضمت القائمة، نسخة عام 2019 المطروحة من طراز F-Type الرياضي، والذي طرح بناقل سرعة يدوي يعتبر من ضمن الأبرز بالأسواق، ويعزز من أداء محركه الذي ينتج قوة 380 حصانا.

من بعده جاء ضمن القائمة، طراز بورش Cayman GTS الرياضي المتميز، الذي اعتبره الموقع من السيارات التي طرحت بأبرز ناقلات السرعة اليدوية من حيث الأداء، ويعمل بمحرك ينتج قوة 300 حصان، ونظام دفع AWD.

وضمت قائمة "هوت كارز" للسيارات الرياضية العاملة بأبرز ناقلات السرعة، طراز R8 4.2 كوبيه الرياضي فئة FSI Quattro، موديل عام 2006، الذي توفر بمحرك V8 ينتج قوة 414 حصانا، وتصل سرعته القصوى إلى 188 ميلا في الساعة، ويمنحه ناقل السرعة اليدوي القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4 ثوان.

وفي ختام القائمة، ضمت قائمة موقع "هوت كارز"، نسخة عام 2008، التي طرحت من طراز نيسان الرياضي 370Z، والذي توفر بناقل سرعة يدوي متميز، مع محرك ينتج قوة 339 حصانا.