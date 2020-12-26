سعر الدولار في مصر اليوم السبت 26 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك في مصر.

ووفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” جاء مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.68 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.69 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 15.6531 جنيه للشراء، و15.7531 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في ظل توافر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، زادت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.



وأكد البنك أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 19.0826 جنيه للشراء، و19.2077 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه نحو 21.2584 جنيه للشراء، و21.3863 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

على موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1714 جنيه للشراء، و4.1982 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.2611 جنيه للشراء، و4.2891 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 51.1889 جنيه للشراء، و51.6477 جنيه للبيع.