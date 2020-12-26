زيادات تصل إلى 7 آلاف جنيه على ستروين سي إليزيه

كتب: باسل الحلواني أعلن وكيل علامة ستروين الفرنسية في مصر، الشركة المصرية الأوروبية، عن زيادة أسعار جميع فئات السيارة ستروين C_Elysee 2021. وتصل قيمة الزيادة على ستروين C_Elysee 2021 إلى 7 آلاف جنيه، بحسب القائمة السعرية المعلنة من الوكيل. إلى 7 آلاف جنيه، بحسب القائمة السعرية المعلنة من الوكيل. وتتوافر السيارة بفئتين من التجهيزات، ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة من C_Elysee 2021. وارتفع سعر الفئة الأولى من ستروين C_Elysee 2021، من 228000 جنيه، بزيادة قدرها 7000 جنيه لتصبح 235000 جنيه. أما الفئة الثانية من السيارة فارتفعت من 258000 جنيه بزيادة قدرها 6000 جنيه لتصبح 264000 جنيه. م

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