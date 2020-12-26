أسامة أبوالمجد: قطاع السيارات أُصيب بـ"الشلل" خلال 2020 بسبب "كورونا"

كتب: باسل الحلواني
انتقد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، الذي أكد أن مبيعات السيارات في السوق المصرية ارتفعت خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
أكد "أبوالمجد"، أن هذه الإحصائياتغير دقيقة، لسببين، أولهما أن المقارنة غير عادلة بين العامين، أما السبب الثاني وفقاً لرئيس رابطة تجار السيارات، فهو أن عام 2020 شهد دخول بعض التوكيلات لأول مرة إلى "أميك"، وبالتالي ظهر إحصاء جديد لم
وصرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن الجميع يعلم أن العام الحالي هو الأسوأ على قطاع السيارات على الإطلاق في مصر والعالم، بسبب جائحة كورونا التي أصابت القطاع بالشلل التام، ومن غير المعقول أو المنطقي أن تحدث طفرة في المبيعات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة الوباء.
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