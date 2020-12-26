10 آلاف جنيه ارتفاعاً في أسعار ستروين c3 آيروكروس

كتب: باسل الحلواني أخطر وكيل علامة ستروين الفرنسية في مصر، الشركة المصرية الأوروبية، شبكة موزعيه بزيادة أسعار جميع فئات السيارة ستروين c3 آيروكروس. وبلغت قيمة الزيادة الجديدة على ستروين c3 آيروكروس، 10 آلاف جنيه على جميع فئات السيارة، التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات في السوق المحلية. على جميع فئات السيارة، التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات في السوق المحلية. وبلغ سعر الفئة الأولى305000 جنيه بدلاً من 295000 جنيه بزيادة قدرها 10000 جنيه، أما الفئة الثانية من ستروين c3 آيروكروس فأصبح سعرها 335000 جنيه بدلاً من 325000 جنيه بزيادة أيضاً قدرها 10000 جنيه . فيما أصبح سعر أعلى فئة من السيارة "الثالثة" 375000 جنيه، بدلاً من 365000 جنيه بزيادة قدرها 10000 جنيه.

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