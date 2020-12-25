مواجهة شرسة بين فولكسفاجن "جولف" وهوندا "سيفيك" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد سوق السيارات منافسة شديدة بين نسخة 2021 من طراز فولكسفاجن جولف، ونسخة العام المقبل من طراز هوندا سيفيك.

وقارن موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، بين الطرازين من حيث قوة المحرك، وعدد الفئات والتكلفة الرسمية وأبرز الكماليات.

الأسعار

بدأ الموقع المقارنة بين الطرازين، بالكشف عن تكلفتهما، وفيما يخص طراز جولف فيتوفر منه فئتين فقط للبيع، الفئة الافتتاحية تعمل بناقل سرعة يدوي، وسعرها 24 ألفا و190 دولارا، وأعلى فئة تعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي وتتوفر بسعر 24 ألفا و990 دولارا.

وفيما يخص طراز هوندا سيفيك، يتوفر منه للبيع 5 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم LX، وتتوفر بسعر 21 ألف دولار، وأعلى فئة من الطراز فئة Sport Touring وتتوفر بسعر 29 ألف دولار.





المحرك

تتوفر نسخة 2021 من طراز جولف، بمحرك 4 أسطوانات، بسعة 1.4 لتر، ينتج 147 حصانا بعزم دوران 184 لفة/قدم، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات، مع ناقل أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات للفئة الأعلى.

في حين يطرح طراز هوندا سيفيك بنسخته الجديدة، بمحرك 4 أسطوانات بقوة 158 حصانا وسعة 2 لتر، ويتوفر لدى فئاته المتقدمة المحرك التوربيني بقوة تتراوح بين 174 و180 حصانا بسعة 1.5 لتر، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات.





التقنيات

ضمن الكماليات، قارن الموقع بين القدرات التقنية للطرازين، وبدأ بطراز فولكسفاجن جولف، الذي يتمتع بقدرات تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 6.5 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر وصلات USB.

وفيما يخص طراز هوندا سيفيك، يتوفر به شاشة معلومات بقياس 7 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، كما يوجد بالطراز راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ووصلات USB للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بين الطرازين، بالكشف عن أبرز أنظمة الأمن والحماية، وقال إن طراز فولكسفاجن جولف، يتوفر به نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه الفرامل ذاتية التفعيل، مع توفر كاميرات خلفية لرصد الحركة.

وفيما يخص طراز هوندا سيفيك، يتوفر به أنظمة حماية تقدم للسائق قيادة أكثر أمنا، تشمل نظام الفرامل التلقائية التي يتم تفعيلها بشكل ذاتي حين استشعار حالة اصطدام وشيكة.



وأيضا نظام حساب المسافات ما بين المركبات، الذي ينبه السائق في حال اقتراب السيارة أكثر من اللازم من أي مركبة إلى جانبها أو أمامها أثناء القيادة ليحافظ على مسافة آمنة، ويتمتع طراز هوندا سيفيك 2021 أيضا بنظام الحفاظ على المسار.