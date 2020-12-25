أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يهبط وخبير يتحدث عن قمة تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا بدعم نزول الدولار وآمال التحفيز.

وصعدت أسعار الذهب أمس الخميس، إذ تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بعوامل عدة، أبرزها بورصة المعدن الأصفر العالمية، وحركة أسعار الدولار في أسواق المال، بجانب اختلاف المناطق والتجار.

وفي مصر تراجعت الأسعار بنحو نصف جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 936 جنيها، مقارنة بنحو 936.5 جنيه أمس الخميس.

بينما سجل جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) نحو 819 جنيها اليوم الجمعة، مقارنة بنحو 819.5 جنيه أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 702 جنيه اليوم الجمعة، مقارنة بنحو 702.5 جنيه الخميس.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 546 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 468 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 9 نحو 351 جنيها.

وفي مصر تختلف أسعار الذهب باختلاف المناطق والتجار وعيار الذهب، حيث تتراوح قيمة مصنعية الذهب ما بين 30 و60 جنيها، ويعامل الذهب الإيطالي عيار 18 بأسعار مرتفعة تقترب من قيمة جرام الذهب عيار 21، نظرا لجودته العالية.

وعالميا ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% أمس الخميس إلى 1875.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن صعد بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1880 دولارا.

واستفاد المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا، من سلالة من فيروس كورونا أسرع انتشارا تسببت في إجراءات إغلاق كاسحة في بريطانيا.



وتسببت زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة في تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأمريكية، على الرغم من أن ترامب هدد بعدم إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.

وقال المحلل الفني لدى رويترز وانغ تاو إن المعدن قد يمر ببعض المقاومة عند مستوى 1888 دولارا للأوقية، ليشهد ارتفاعا بعد ذلك قد يدفعه إلى مستوى 1904 دولارات.

