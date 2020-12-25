هذه الشركات هي الأكثر احتمالاً لبناء سيارة آبل ذاتية القيادة القادمة

الخليج ٣٦٥ نت – أفادت تقارير رويترز مؤخراً أن شركة ابل ترغب في أن تكشف عن أول سياراتها بحلول عام 2024، ومن المُرجح أن يتم بناء السيارة ذاتية القيادة ذات البطاريات المتقدمة بالاستعانة بشركة صناعة سيارات.

قال بعض الخبراء أن تيسلا وفولكس فاجن وماجنا شتاير هي الشركات الأكثر احتمالاً لبناء سيارة آبل، وفي حين أن آبل لم تتحدث علناً عن سيارتها القادمة بعد، إلا أن التقارير تقول أنها قد لا تتعامل مع المشروع بأكمله، فبناء مصنع للسيارات وتجميع السيارة بنفسها سيكون مكلفاً للشركة، في حين أنه لن يكون من الصعب عليها العثور على شريك للتصنيع نظراً لرقي علامتها التجارية.

قال أحد الخبراء أن تيسلا هي أحد أكثر المرشحين الأبرز، حيث تقول التقارير أن السيارة ستكون كهربائية بالكامل، في حين أن فولكس فاجن قد تُصبح هي المسؤولة عن التصنيع، حيث تخطط لبيع منصتها الكهربائية إلى شركات صناعة السيارات الأخرى، بما في ذلك فورد، وقد يتم استخدامها في سيارة آبل القادمة.

وفي الختام، فإن ماجنا شتاير هي الرهان الأفضل لتجميع سيارة آبل، بسبب خبرتها في بناء السيارات المصممة من قبل شركات أخرى، حيث عملت الشركة مع تويوتا وبي ام دبليو وغيرهم، في حين كشفت وكالة رويترز أن آبل وماجنا ناقشا العمل معاً من قبل، لكن المحادثات توقفت بسبب عدم يقين آبل من خططها لإطلاق سيارتها.