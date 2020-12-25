هيونداي تمنح لاعبي أتلتيكو مدريد سيارة توسان مجانية

الخليج ٣٦٥ نت – ترتبط أسماء لاعبي كرة القدم بالسيارات الفاخرة في الكثير من الأحيان، حيث يُزعم أن كريستيانو رونالدو اشترى بوجاتي شينتوديتشي بسعر 9 مليون دولار ( مليون ريال)، كما شوهد بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي وهو يتجول في مدينة كان في سيارة لامبورجيني أفينتادور SVJ.

إلا أنه في بعض الأحيان، يتم منحهم سيارات مجانية بفضل صفقات الرعاية في أنديتهم، ونظراً لأن هيونداي هي الراعي الرسمي لأتلتيكو مدريد، فإن جميع لاعبي كرة القدم من فريق الذكور والإناث حصلوا على سيارة توسان الجديدة مجاناً، تم توزيعها عليهم في حدث خاص في استاد واندا ميتروبوليتانو.

في مقطع فيديو جديد نشرته هيونداي، يقوم كبار اللاعبين من فريقي الرجال والنساء بما في ذلك جواو فيليكس، وساؤول نيجيز، وديانا كاستيلانوس، وغيرهم باستلام سيارة توسان الجديدة وأخذها في جولة في مدريد، قبل الوصول إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو للاحتفال بإطلاق توسان الجديدة كلياً، كما تم وضع شعار هيونداي على عُشب الملعب.

أما عن السيارة التي وُزعت عليهم، فهي توسان هايبرد الجديدة كلياً، والتي تستمد قوتها من محرك توربو سعة 1.6 لتر بمساعدة محرك كهربائي بقدرة 44.2 كيلوواط، لتحصل على قوة إجمالية تبلغ 226 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، وتكريماً لألوان الفريق الرسمية، فقد حصلت جميع النسخ على طلاء أحمر أنيق.