لكزس تكشف عن زلاجة اختبارية تُلبي متطلبات بابا نويل

الخليج ٣٦٥ نت – يستخدم بابا نويل في القصص الخيالية حيوانات الرنة لسحب زلاجته في رحلته حول العالم، لكن يبدو أن 2020 ستكون الأمور مختلفة بعض الشيء، فقد تم تحديث وسيلة التنقل الخاصة به، حيث كشفت لكزس عن زلاجة HX الاختبارية ذات التصميم الأنيق.

استوحى مصممو لكزس تصميم الزلاجة من زلاجة بابا نويل التقليدية، كما تأكدوا أيضاً من أنها تناسب احتياجات سانتا ولديها مساحة كبيرة لتخزين الهدايا، في حين أن الواجهة الأمامية هي أكثر المناطق لفتاً للانتباه، حيث تحصل على شبك مغزلي مزيف، ومصابيح أمامية ضيقة، ومصابيح نهارية ليد.

في حين يستمر التصميم الأنيق على الجانبية مع زجاج أنيق، ولا توجد مقابض مرئية للأبواب، بالإضافة إلى أعمدة A شديدة الانحدار، وفي الخلف، تمتلك السيارة صندوق خلفي فسيح، ومصابيح خلفية مميزة، كما توجد محركات نفاثة صغيرة تعمل على تحريكها.

وفي الختام، قامت لكزس أيضاً بتجهيزها ببعض الإضافات المميزة، مثل نظام Climate Concierge مع تدفئة للعنق، وشاشة لمسية مع نظام مضمن للتحكم في حركة المرور الجوية، ونظام صوت محيطي مخصص من مارك ليفنسون، حتى يتسنى لسانتا الاستماع إلى أغاني أعياد الميلاد المفضلة له.