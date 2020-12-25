هيونداي توكسون ومازدا "CX-5".. سباق العمالقة لكسب عشاق الـ SUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 منافسة قوية بين طرازي هيونداي توكسون ومازدا CX-5 لكسب عشاق فئة سيارات الـSUV المدمجة.

موقع "كار آند درايفر"، وضع الطرازين في مقارنة تبرز مواصفاتهما، بما في ذلك قوة المحرك، والتكلفة الرسمية، وأبرز الكماليات.

الأسعار

وحسب الموقع، يتوفر طراز هيونداي توكسون بـ 6 فئات مختلفة الأسعار، الافتتاحية تطرح باسم SE بتكلفة 24,875 دولارا، وأعلى فئة من الطراز هي Ultimate التي تتوفر بسعر 33,225 دولارا.

وفيما يخص طراز مازدا CX-5، فتتوفر منه 6 فئات أيضا بتكلفة مختلفة، الافتتاحية باسم SPORT وبتكلفة 26,370 دولارا، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي signature بسعر 38,505 دولارات.





المحرك

ضمن هذه الخانة، قارن الموقع بين قدرات محركات الطرازين، وبدأ بطراز هيونداي توكسون الذي تطرح نسخته لعام 2021، بخيارين فيما يخص المحرك، الأول رباعي الأسطوانات ينتج قوة 161 حصانا ويعمل بمعدل دوران 150 لفة/قدم، بسعة 2.0 لتر.

والمحرك الثاني يتوفر لفئات الطراز المتقدمة، بسعة 2.4 لتر، وينتج قوة 181 حصانا، مع عزم دوران 175 لفة/قدم.

وفيما يخص طراز مازدا CX-5، فيتوفر أيضا بخيارين من المحركات، الأول بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 187 حصانا، مع معدل دوران 186 لفة/قدم.

والمحرك الثاني سعة 2.5 لتر توربيني ينتج قوة 250 حصانا، مع معدل دوران 320 لفة/قدم، وتعمل كافة فئات الطراز بناقل سرعة موحد أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، مع توفر أنظمة دفع AWD وFWD.





التقنيات

ويتوفر طراز هيونداي توكسون 2021، بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى يتراوح قياسها ما بين 7 و8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، مع توفر نظام ملاحي للسيارة.

وفي المقابل، يطرح طراز مازدا CX-5، بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس أكبر يصل لـ10.3 بوصة.

وتعمل المنظومة بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها نظام اتصال لاسلكي بالإنترنت، مع توفير تطبيق إلكتروني خاص للهواتف الذكية يمكن من خلاله التحكم في أنظمة السيارة.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار آند درايفر" المقارنة بين الطرازين بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لهما، وبدأ بطراز هيونداي توكسون، الذي تتوفر به أنظمة أمن أبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.

وفيما يخص طراز مازدا CX-5، فيطرح بنظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام لضبط السرعة.