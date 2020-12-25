فولكسفاجن تودع جولف الكهربائية.. للأبد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية وقف تصنيع فئة E الكهربائية من طراز جولف، تمهيدا لطرح بديلتها المرتقبة التابعة لفئة I.D.

ونشر موقع "موتور وان"، لقطات نشرتها الشركة الألمانية للنسخة الأخيرة من طراز E-Golf، قبل مغادرتها للمصنع بمدينة "دريسدن" الألمانية.





وذكر الموقع أن هذه الفئة الكهربائية من طراز جولف، كان ظهورها الأول في عام 2014، ومنذ مارس 2017 حتى 2020، صنعت منها 50,401 نسخة.

في حين كان العدد الإجمالي للنسخ المصنعة من الطراز منذ طرحه للمرة الأولى قبل 6 سنوات، 145,561 نسخة.

ومن المقرر أن تبدأ فولكسفاجن في تصنيع الفئة البديلة ID.3 مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، مع توقعات بأن يطرح منها للبيع كدفعة تصنيعية أولى ما يصل لـ28 ألف نسخة.