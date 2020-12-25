بينها "تويوتا هامر" .. متحف صور لأندر سيارات الشركات الكبرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار تاريخ صناعة السيارات، اختارت شركات كبرى تصنيع بعض الموديلات بعدد محدود للغاية، ما أكسبها صفة الندرة في العصر الحالي.

وجمع موقع "أوتو كار" المتخصص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات النادرة التي قدمتها شركات السيارات الشهيرة في تاريخها.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز 33 Stradale من علامة ألفا روميو، وهو طراز طرح في الفترة بين عامي 1967 و1969 وصنع منه 18 نسخة فقط.



من بعده جاء ضمن القائمة طراز 507 من ماركة بي إم دبليو الألمانية، والذي طرح في الفترة بين عامي 1956 و1959، وصنعت منه الشركة البافارية 252 نسخة فقط.

ومن ماركة سيتروين الفرنسية، جاء ضمن القائمة طراز Bijou الذي طرح في الفترة بين عامي 1959 و1964، وصنعت منه الشركة الفرنسية 207 نسخ فقط.

من بعده، ضمت القائمة من ماركة فيات الإيطالية طراز 8V، الذي طرحته الشركة الإيطالية بين عامي 1952 و1954، وصنعت منه 114 نسخة فقط.

وضمت القائمة أيضا من ماركة فورد، طراز Durango، وهو طراز طرحته الشركة الأمريكية في الفترة بين عامي 1979 و1982 وصنعت منه 212 نسخة فقط.

ومن ماركة لامبورجيني، ضمت القائمة طراز Silhouette، وهو طراز طرح بين عامي 1976 و1979، وصنعت منه الشركة الإيطالية 54 نسخة فقط.

من بعده، جاء ضمن القائمة طراز من ماركة مرسيدس وهو W188 الذي طرح في الفترة بين عامي 1951 و1958، وصنعت منه الشركة الألمانية 760 نسخة فقط.

ومن ماركة تويوتا اليابانية، ضمت القائمة طراز BXD20 Mega Cruiser الذي طرحته الشركة لمنافسة طراز "هامر" الذي تنتجه شركة جنرال موتورز الأمريكية، وصنعته بين عامي 1996 و2001، وطرحت منه 146 نسخة فقط.