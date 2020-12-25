تعرف على عقوبات العبث بمرافق الخطوط الحديدية بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت النيابة العامة بالمملكة عن العقوبات المترتبة على العبث بتجهيزات ومرافق الخطوط الحديدية، كقص الخط الحديدي أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة مرافقه وتجهيزاته أو جزء منها أو تعمد إتلاف أي من ذلك.

وجاء في تغريدة النيابة أن تجهيزات ومرافق الخطوط الحديدية تتضمن المحطات وورش الصيانة المتحركة أو الثابتة، ومحطات تزويد القطار بالوقود وساحات مناورات القطارات ومواقف القطارات والعربات.

وبيّنت النيابة العامة أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.