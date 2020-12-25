جيلي تكشف عن سيارة جديدة فارهة

كتب: باسل الحلواني

تستعد عملاق صناعة السيارات الصينية جيلي، لطرح سيارة جديدة من أسرة Binrui، والتي تأتي بهيكل أنيق وكبير مبني على منصات BMA التي طورتها جيلي بالتعاون مع فولفو، وحصلت هذه السيارة على العديد من الميزات المتقدمة التي خولتها لتكون من بين أفضل سيارات الفئة +C لهذا العام.

وتعتمد Binrui على عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 235

حصانا، ومحركات بنزين بعزم 133 و215 حصانا، تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ورغم المواصفات المتطورة لهذه السيارة إلأ أن Geely قررت إطلاقها بأسعار منافسة تبدأ من 14 ألف دولار تقريبا.

وتختلف هذه المركبة عن سيارات Binrui السابقة من حيث المظهر الخارجي وخصوصا من حيث تصميم المرايا وأغطيتها

وتصميم الإطارات المحيطة بفتحات العجلات في الهيكل، وكذلك من ناحية تصميم شبك غطاء المبرد الذي يتوسط الواجهة الأمامية، وتصميم الواجهة الخلفية وصندوق الأمتعة.

وحصلت هذه المركبة على قمرة واسعة مجهزة بمقاعد جلدية تتسع لـ 5 ركاب، وتزينت القمرة بمنظومات الإضاءة الداخلية التي صممت لتمنح الركاب إحساسا مميزا أثناء التنقل.

وجهزت Geely هذه السيارة بفتحة سقف كبيرة يمكن التحكم بنافذتها كهربائيا، وبمنظومات لتدفئة المقاعد والمقود، ومنظومات كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد، إضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات.