سيارة SSC تواتارا تفشل مرة ثانية في كسر الرقم القياسي للسرعة

الخليج ٣٦٥ نت – معظمكم يعلم ما حدث مع سيارة SSC تواتارا، والتي ادعت الشركة المصنعة تسجيلها لرقم قياسي جديد للسرعة قبل اكتشاف تناقضات في فيديوهات المحاولة واعتراف الشركة في النهاية بعدم دقة الرقم القياسي.

وقد أعلنت SSC وقتها عن تجهيزها لمحاولة ثانية لكسر الأرقام القياسية، وهو ما تم بالفعل منذ أيام بحضور عدد من المراقبين المستقلين، ولكن لسوء حظ الشركة، فشلت المحاولة مرة ثانية بسبب مشاكل في المحرك.

طبقًا لليوتيوبر روبرت ميتشيل، والذي شهد المحاولة بنفسه، وصلت السيارة إلى سرعة 404 كلم\س قبل فشل إسطوانتين وارتفاع حرارة المحرك، مع العلم أن خاصية “Boost” لرفع قوة المحرك لم يتم تفعيلها.

ولكن رغم هذه الأخبار السلبية، يرى اليوتيوبر أن السيارة على تحقيق رقم قياسي للسرعة بالفعل في حالة معالجة كل مشاكل المحرك وتفعيل ال Boost.. وستقوم SSC بإجراء محاولة ثالثة قريباً.