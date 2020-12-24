تعرف على الأسباب الرئيسية لتناقص زيت محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث أنه يعمل على تقليل الاحتكاك بين أجزاء المحرك الداخلية، مما يمنع تآكلها.

كما يعمل الزيت على خفض درجة حرارة المحرك، مما يساهم في زيادة كفاءة عمله وإطالة عمره، ويقوم أيضاً بتنقية المحرك من الشوائب والرواسب.

وينصح خبراء السيارات بضرورة المداومة على تغيير الزيت بشكل دوري للحفاظ على المحرك، لكن يلاحظ بعض قائدي السيارات تناقص الزيت وتسربه من المحرك، وهو ما قد يسبب الكثير من المشاكل والأعطال.

لذا نستعرض لكم خلال السطور التالية أسباب استهلاك الزيت وتناقصه في المحرك، وهي كما يلي:

– تعرض الزيت إلى الحرارة الشديدة والضغط الهائل خاصة بسبب السفر المتكرر، وقطع مسافات طويلة بالسيارة.

– عدم سلامة الصمامات وحلقات المكبس.

– وجود خلل في أحد أجزاء المحرك، مما ينتج عنه تسرب للزيت.

– تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق واختلاطه بالوقود.