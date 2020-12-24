جمس سييرا ستحصل على نسخة كهربائية بتقنيات مشتركة مع همر

الخليج ٣٦٥ نت – جمس بدأت بتطوير نسخة كهربائية لسيارة سييرا بيك أب بجانب عدة موديلات كهربائية أخرى قادمة لوكالات العلامة بجانب همر الجديدة. سييرا بيك أب الكهربائية ستمثل منافسة مباشرة لفورد F-150 الكهربائية القادمة، والتي وصفتها فورد بأقوى وأسرع F-150 حتى الآن. ومن المتوقع مشاركة بعض التقنيات والمحركات مع همر بيك أب الجديدة كلياً، كما في الغالب سيتم صنع السيارتين في نفس مصنع Hamtramck في ولاية ميشيجان الأمريكية.

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