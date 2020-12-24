نظرة على كيا سيلتوس 2021 مع أبرز منافسيها في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كيا سيلتوس 2021 هي اس يو في مدمجة أنيقة تقتحم بها صانعة السيارات الكورية الجنوبية هذا القطاع المزدحم بكل ثقة للتنافس مع منافسين أقوياء مثل هيونداي كونا ومازدا سي اكس 30، حيث تتمتع سيلتوس بتصميمها العصري الشبابي، ومقصورتها الرحبة عالية الجودة، واليوم سنُلقي نظرة عليها مع أبرز منافسيها في المملكة.

فكما ذكرنا، فإن سيلتوس تتمتع بتصميم شبابي، حيث تحصل على شبك أنيق، ومصابيح أمامية وخلفية ليد أو هالوجين حسب الفئة، ومصابيح نهارية، مع مصابيح ضباب أمامية ليد، وجنوط مقاس 17 بوصة، بالإضافة إلى المرايا الجانبية الكهربائية بميزة الطي الآلي مع إشارات انعطاف عليها، وفي الخلف، تحصل السيارة على مصابيح خلفية ليد، وجناح خلفي يُعطيها طابعاً رياضياً، كما تتميز السيارة بحساسات أمامية وخلفية، وحساس مطر، ومساحة مطر خلفية.

وفي الداخل، تتمتع السيارة بمقصورة رحبة مع مقاعد قماشية ومواد عالية الجودة، ويُمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40 لزيادة مساحة التخزين، كما تحصل على شاشة أجهزة قياس مقاس 7 بوصة، مع مخارج يو اس بي، ومكيف أوتوماتيكي مع مُكيف خلفي، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشة لمسية Carplay 8، وغيرها الكثير من التقنيات، بالإضافة إلى العديد من أنظمة السلامة النشطة مثل مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، والفرامل المانعة للانغلاق، ومثبت السرعة الذكي، ووسائد هوائية أمامية (السائق والراكب).

وبالنسبة للقوة، فتستمد السيارة قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر دفع أمامي يولد قوة 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، وتتوفر عند الوكيل بفئتين بالأسعار التالية شاملة الرسوم الإدارية وضريبة القيمة المضافة:

سيلتوس LX FWD B1 بسعر 73,943

سيلتوس LX FWD B1 مع اكسسوارات بسعر 75,955

سيلتوس LX FWD B2 بلس بسعر 81,705

سيلتوس EX FWD TWO TONE بسعر 91,365

سيلتوس EX FWD TWO TONE بلس بسعر 92,515

سيلتوس EX FWD L1 بسعر 94,700

سيلتوس EX FWD L1 بلس بسعر 95,850

ومن جانبها، تتوفر هيونداي كونا 2020 في المملكة بفئتين بسعر يبدأ من 71,000 ريال، ويصل إلى 76,000 ريال، في حين تتوفر مازدا سي اكس 30 موديل 2020 في المملكة بفئة واحدة فقط بسعر 89,824 ريال.

صورة مازدا سي اكس 30:

صورة هيونداي كونا:

صور كيا سيلتوس موديل 2021: