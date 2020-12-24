أمريكا تسمح لماهيندرا الهندية بطرح موديل روكسور في الولايات المتحدة رغم اعتراضات جيب

الخليج ٣٦٥ نت – بعد صراع دولي قانوني طويل بين جيب وشركة ماهيندرا الهندية، اتخذت هيئة التجارية الأمريكية قرارًا لصالح ماهيندرا، بأن موديل روكسور 2021 لا يمثل اختراقًا للحقوق الملكية التجارية لجيب.

جيب ترى أن موديل روكسور 2021 يمثل تقليدًا صريحًا لتصميم جيب رانجلر مع طلبها من الحكومة الأمريكية حظر مبيعات السيارات القادمة.

وقد صرح رئيس الذراع الأمريكية لماهيندرا في الماضي أن روكسر بالفعل تحمل تشابهات في التصميم لجيب رانجلر ولكن مع ملامح فريدة لتمييزها كموديل مستقل.

وتهدف ماهيندرا لطرح روكسر 2021 في السوق الأمريكي ضمن عدة أسواق رئيسية أخرى خلال أشهر، وقد أصدرت فيات كرايسلر المالكة لجيب تصريحًا تعبر فيه عن إحباطها بقرار هيئة التجارة الأمريكية مع تعهدها باستئناف القرار.