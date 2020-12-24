هيونداي فيلوستر ومازدا 3.. منافسة على قمة هاتشباك 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد سوق السيارات منافسة قوية بين الثنائيات المختلفة في فئة الهاتشباك، ومن أبرز ثنائيات 2021 هيونداي فيلوستر ومازدا 3.

وجمع موقع "كار آند درايفر"، الطرازين في مقارنة تشمل الكشف عن أبرز مواصفاتهما، مثل قوة المحرك وعدد الفئات والتكلفة الافتتاحية.

الأسعار

يطرح طراز هيونداي فيلوستر للبيع بـ 5 فئات وبأسعار مختلفة، وتتوفر الفئة الافتتاحية باسم 2.0 وبسعر 19,895 دولارا، وأعلى فئة هي Turbo Ultimate بسعر 29,445 دولارا.





أما طراز مازدا 3، فيطرح بـ7 فئات، الافتتاحية باسم 2.0 تتوفر بسعر 21,445 دولارا، وأعلى فئة من طراز مازدا هي فئة 2.5 Turbo Premium Plus وتتوفر بسعر 33,395 دولارا.





المحرك

طراز هيونداي فيلوستر يطرح بخيارين فيما يخص المحرك، الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وينتج قوة 147 حصانا، والخيار الثاني من المحركات توربيني بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 201 حصان.

أما طراز مازدا 3، فتتوفر منه ثلاثة خيارات فيما يخص المحرك، الأول بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 155 حصانا، والثاني بسعة 2.5 لتر وبقوة 186 حصانا، والثالث بقوة 250 حصانا وسعة 2.5 لتر.





التقنيات

يطرح طراز هيونداي فيلوستر بقدرات تقنية مميزة تشمل شاشة عرض معلوماتية بقياس يتراوح بين 7 و8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما يتوفر بها نظام ملاحي ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

أما طراز مازدا 3، فيطرح بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلوماتية بقياس 8.8 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو.

وللفئات المتقدمة من الطراز يتوفر نظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي من ماركة Bose الفخمة مكونا من 12 سماعة مكبرة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بين الطرازين بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لهما، وتشمل فيما يخص طراز فيلوستر نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل ذاتية التفعيل، وأيضا نظام للحفاظ على المسار، ونظام مراقبة خلفي لرصد الحركة.

وفيما يخص طراز مازدا 3، فيطرح بأنظمة أمن وحماية تشمل نظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا عند استشعار اصطدام وشيك، ونظام للتحذير عند الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على المسافات الآمنة بين المركبات عبر ضبط السرعة.