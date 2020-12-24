مائدة الكريسماس.. ماذا يأكل السياسيون الألمان في العيد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرتبط "الكريسماس" باجتماع الأسر على مائدة الطعام في تقليد متبع منذ قرون، لكن يبقى السؤال: ماذا يأكل السياسيون الألمان في العيد؟

وبصفة عامة، يتناول كبار السياسيين الألمان في الغالب أطباقا تقليدية عشية عيد الميلاد، ويوم العيد، ولكن في بعض الأحيان يتناول هؤلاء السياسيون أطباقا غير عادية.



ويقول بيتر ألتماير، وزير الشؤون الاقتصادية والسياسي البارز بالحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية "خاصة": "أفضل سلطة الخس، وشرائح سمك السلمون مع الباستا"، مضيفا "بالنسبة للحلوى، أفضل فطيرة التفاح مع آيس كريم الفانيليا".

فيما قالت رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن، مانويلا شفيزيغ، في تصريحات صحفية، "عشية عيد الميلاد، أتناول سمك الشبوط وسلطة البطاطس، والنقانق"، مضيفة "يوم عيد الميلاد، أفضل أوزة".

مايكل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا "جنوب شرق"، قال في تصريحات لبيلد، إنه "لا يفضل أطعمة بعينها، لكنه يحب تواجد البطاطا المهروسة على المائدة".

بدوره، قال وزير العمل، هيربتوس هايل، فقال في تصريحات صحفية "مرق لحم الضأن من الأطباق المفضلة بالنسبة لي".

أما السياسي في الحزب الديمقراطي المسيحي، وولفجانج بوسباخ، فيقول "أفضل صدر أوزة مع فطيرة تفاح".

بينما قال السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كارل لوترباخ "مثل كل عام، أمي البالغة من العمر 85 عاما تطهي وجبات عيد الميلاد.. إنها طاهية جيدة وذات خبرة".

وتابع "ما يسعني أن أقول أنني لا أتناول اللحم منذ 1988، كما يشترط أن يكون طعامي خالي من الملح".

وقال ماركوس سودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا والمرشح لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل، إنه "يفضل أوزة وكرفس في عيد الميلاد".

بدوره، قال وزير المالية أولف شولتز، إنه "يفضل حساء فوبو "حساء فيتنامي"، مضيفا "تعلقت به منذ زيارة إلى فيتنام رفقة زوجتي".