تويوتا "كورولا" وهوندا "إنسايت" وجها لوجه.. من الأفضل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرح نسخة 2021 من طرازها الأكثر شعبية في العالم "كورولا" لتنافس بذلك أقرب منافسيها هوندا "إنسايت".

وقام موقع "كار آند درايفر"، بوضع الطرازين تويوتا كورولا، وهوندا "إنسايت"، وجها لوجه في مقارنة مثيرة، تبرز سماتهما ومواصفاتهما الجديدة.

الأسعار

بدأ الموقع المقارنة بخانة التكلفة، وذكر أن طراز كورولا يتوفر من نسخته لعام 2021 بالأسواق 9 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم L sedan تتوفر بسعر 20,780 دولارا، وأعلى فئة من الطراز هي فئة APEX XSE التي تتوفر بسعر 30.011 دولارا.





أما طراز هوندا "إنسايت"، فتتوفر منه ثلاث فئات فقط للبيع بنسخته لعام 2021، الفئة الافتتاحية باسم LX وبتكلفة 23,885 دولارا، وأعلى فئة باسم Touring بتكلفة 29,795 دولارا.





المحرك

بعد ذلك قارن الموقع بين قدرات محركات الطرازين، وبدأ بتويوتا كورولا الذي ذكر أنه يطرح بخيارين فيما يخص المحرك، الأول بسعة 1.8 لتر يتوفر لفئات الطراز الافتتاحية وينتج قوة 139 حصانا، والخيار الثاني من المحركات بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 169 حصانا.





وفيما يخص طراز هوندا "إنسايت"، فيطرح بمحرك موحد لكافة فئات، هو محرك هجين ينتج قوة إجمالية تصل لـ 151 حصانا.





التقنيات

قارن بعد ذلك الموقع بين القدرات التقنية التي يطرح بها الطرازين، وفيما يخص طراز كورولا، فإنه يطرح بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة عرض بقياس 7 بوصات، تدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ومتحدث أمازون أليكسا الذكي، مع توفر خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 9 مكبرات صوتية من ماركة JBL.

أما طراز هوندا "إنسايت"، فيطرح بمنظومة تقنية تشمل، شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 5 و 8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام ملاحي built-in، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع مقارنته للطرازين بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية، وقال إن طراز تويوتا كورولا، تتوفر به أنظمة أمن تشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام المكابح ذاتية التفعيل، وأيضا نظام الحفاظ على المسار ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.

في حين يطرح طراز هوندا "إنسايت" بأنظمة أمن تشمل نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار ونظام لضبط السرعة.