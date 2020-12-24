نصائح الخبراء.. أفضل السيارات المستعملة من ماركة مازدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في سوق بيع وشراء السيارات المستعملة يتطلب الأمر عينا خبيرة ورأي الثقات لاستهداف الموديلات التي يمكن الاعتماد عليها.

وهذا ما قدمه موقع "أوتو كار" المتخصص بأخبار السيارات عبر هذا التقرير، الذي جمع به موديلات هي الأفضل من ماركة مازدا اليابانية عند شرائها كطراز مستعمل، ونصح بالاعتماد عليها والاطمئنان تجاهها لما أثبتته من كفاءة على مدار سنوات استخدامها.

وضمت القائمة، النسخ المطروحة بين عامي 1992 و2002 من طراز مازدا RX-7، وأوضح الموقع أن هذه النسخ من هذا الطراز تحديدا يمكن الاعتماد عليها عند شرائها مستعملة.

من بعده، ضمت القائمة طراز مازدا MX-6، والذي نصح موقع "أوتو كار" باقتناء النسخ المتوفرة منه ضمن سوق المستعمل والتي طرحت بين عامي 1992 و1997.

وضمن القائمة، جاء طراز مازدا 323 4WD، الذي يمكن الاعتماد عليه كطراز مستعمل، وتحديدا النسخ التي طرحت بين عامي 1985 و1989.

من بعده، ضمت قائمة الموقع طراز مازدا 3MPS وتحديدا النسخ التي طرحت بين عامي 2003 و2013.

وجاء ضمن القائمة أيضا طراز مازدا RX-8، الذي أثنى الموقع على النسخ التي طرحت منه بين عامي 2003 و2010، ومنح الضوء الأخضر لاقتنائه كطراز مستعمل.

وضمت القائمة النسخة التي طرحت من عام 2005 وحتى عام 2007 من طراز مازدا 6 MPS، مشيرا إلى أنها من النسخ الجديرة بالثقة عند شرائها كطراز مستعمل.

وختم الموقع القائمة، بطراز مازدا CX7 وتحديدا النسخ التي طرحت منه بين عامي 2007 و2012.