ماذا تغير في يلو بعد تدشين الهوية الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – شهد شهر أكتوبر الماضي إعلان شركة الوفاق لتأجير السيارات تغيير هويتها الاسمية والبصرية لتصبح (يلو)، ويأتي ذلك بعد مرور عشرين عاماً على انطلاقتها، وتصنيفها كأسرع الشركات نمواً في قطاع تأجير السيارات.

وأكدت الشركة حينها بأن تحولها الاستراتيجي يأتي استجابة للخطوات متسارعة النمو التي تشهدها المملكة في ضوء مسيرة تنفيذ رؤية 2030 المباركة التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والتي تولي جانب السفر والسياحة اهتماماً بارزاً لكي يشكل رافداً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، ولكن ماذا تغير في يلو بعد الهوية الجديدة؟

مع تغيير الهوية، تطلعت الشركة إلى التوسع بشكل أكبر في أسواق جديدة خارج المملكة والنطاق العربي، حيث تجاوز عدد فروعها في المملكة 90 فرع بالإضافة إلى الفروع في مطار القاهرة الدولي ومطار دبي، هذا بالإضافة إلى تطوير شراكتها مع يوربكار العالمية ليستطيع عملاء الوفاق “يلو” تأجير سياراتهم بسهولة من مكاتب الشركة الفرنسية المنتشرة في كافة أنحاء العالم.

كما قامت الشركة بتطوير خدماتها لتوفير راحة أكبر لكافة العملاء، حيث قدمت يلو خدمات عضويات أميالي المعتادة بالإضافة إلى العديد من الخدمات والتي تتضمن:

العضوية العائلية

خدمة الصيانة المتنقلة

خدمة التأجير طويل الأمد

خاصية تنفيذ الحجز إلكترونياً

تأمين يلو (درع يلو ودرع يلو بلس)

كما استمرت الشركة في تقديم العديد من حملات الخدمة المجتمعية مثل “حملة حياتك لا تدخنها”، “مبادرة طرق آمنة” بالإضافة إلى تعاونها مع مدينة الملك سعود الطبية خلال أزمة كورونا الاخيرة، بجانب دورها البارز في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عقد شراكة مع جمعية الإرادة لرعاية الموهوبين من ذوي الإحتياجات الخاصة، وأخيراً حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.

كما استمرت الشركة في مساهمتها الفعالة لدعم النشاط الرياضي السعودي من خلال رعاية أندية الرائد، الاتحاد، الفيصلي، وأبها، والباطن، هذا بالإضافة إلى كونها الراعي الذهبي لرالي حائل وهو الدور الذي نالت الثناء من أجله كما تم تكريمها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.

