موجز الخليج 365 الاقتصادي.. اتفاق بريكست اقترب وإفلاس أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

بعد 10 أشهر من المفاوضات المتوترة والمضنية، يبدو أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على وشك التوصل إلى اتفاق ما بعد بريكست.

يوما بعد يوم يتزايد إعلان إفلاس كبرى الشركات والمتاجر التركية نتيجة استمرار السياسات الفاشلة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

سمحت السلطات الألمانية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية بمواصلة أعمال البناء في مصنعها بمنطقة جرونهايده القريبة من العاصمة برلين.



رحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بقرار المغرب سداد جزء من خط ائتمان بثلاثة مليارات دولار إتاحة الصندوق للرباط في أبريل/نيسان الماضي.

بحث وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس خيري عبد الرحمن مع وفد روسي الأربعاء، سبل الاستثمار والتنمية في مجال الطاقة والمعادن.

ساهمت الصناديق العربية في توفير تمويلات بقيمة 754.4 مليون دولار للخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال عام 2020.



بعد كل الحلول المؤقتة، لا يوجد أمام الجزائر حل غير الاستدانة من الخارج بعد تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي.

بدأت المملكة المتحدة الأربعاء، الخروج من العزل ببطء إثر الاستئناف المحدود لحركة النقل مع فرنسا.

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص.



واصل الجنيه الإسترليني مكاسبه، في تداولات الأربعاء، متجاوزا 1.35 دولار، بعد توقعات بقرب اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي.

قررت السلطات في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، رفع أجرة الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة بنسبة 11%.

أنهى مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، تصميم حزمة مبادرات بعام 2021، لاستشراف الفرص المستقبلية الواعدة لاقتصاد ما بعد كوفيد-19.

واصلت أسعار الذهب في مصر، التراجع خلال تعاملات مساء الأربعاء 23 ديسمبر 2020، رغم قفزة المعدن النفيس عالميا مع تراجع الدولار.

