20 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار ستروين C5 اير كروس

كتب: باسل الحلواني

أقرت الشركة المصرية الأوروبية، وكيل علامة ستروين الفرنسية فى مصر، زيادة على أسعار السيارة ستروين C5 اير كروس، التي تتوافر في مصر بـ 3 فئات من التجهيزات.

ووفقاً لعدد من موزعي ستروين فإن

مقدار الزيادة التي أقرها وكيل العلامة الفرنسية على السيارة C5 اير كروس، بلغت نحو 20 ألف جنيه، على جميع الفئات.

وارتفع سعر الفئة الأولى من ستروين C5

اير كروس، إلى 434 ألف جنيه، بدلًا من 414 ألفًا، أما الفئة الثانية من السيارة فأصبح سعرها 499 ألف جنيه، بدلاً من 479 ألفًا.

فيما ارتفع سعر الفئة الثالثة "الأعلى تجهيزاً" من C5 اير كروس، موديل 2021 ليصبح 554 ألف جنيه، بدلاً من 534 ألفًا.