إيلون ماسك: حاولت إقناع أبل بشراء تيسلا ولكن تيم كوك رفض الاجتماع معي

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عام ونصف تقريبًا، انتشرت تقارير عن مفاوضات سرية بين تيسلا وأبل لشراء معظم أسهم تيسلا وإنقاذها من خسائرها المالية الواسعة آنذاك أثناء تطوير وإنتاج موديل 3، والآن أكد إيلون ماسك على صحة بعض التفاصيل.

ماسك حاول بالفعل إقناع تيم كوك، المدير التنفيذي لأبل، بشراء تيسلا، والتي سجلت قيمتها السوقية آنذاك 60 مليار دولار – 225 مليار ريال، ولكن كوك رفض الاجتماع مع ماسك.

ويُذكر أن أسهم تيسلا سجلت ارتفاعًا صاروخيًا خلال 2020 لتصل إلى 650 مليار دولار حالياً، ما يعادل 2.44 تريليون ريال.

ونشير إلى أن تقارير آسيوية أخيرة لمحت لاستمرار مشروع “تايتان” السري لأبل لتطوير سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل، مع صنع شركات التوريد التايلندية لقطع ومكونات السيارة تمهيدًا لتدشينها في سبتمبر 2021.