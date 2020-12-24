تويوتا تودع لاندكروزر الجيل الحالي بإصدار “هورايزن” المحدود في أستراليا

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت تويوتا إصدار لاندكروزر “هورايزن” 2021 المحدود في السوق الأسترالي بتحديثات جمالية حصرية للتصميم الخارجي والداخلي وأسعار تبدأ من 131,896 دولار أسترالي – 373,000 ريال. وتشمل التحديثات الخارجية لمسات سوداء على الشبك الأمامي والمصابيح، مع لمسات كروم لمصابيح الضباب وشعار Horizon لتمييز السيارة. بالانتقال للمقصورة نرى جلوداً سوداء وزخرفات كروم في مختلف أنحاء الداخلية، مع مواصفات قياسية تشمل شاشة لمسية 9 إنش بنظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية ومقاعد كهربائية يمكن تهويتها وتدفئتها وتقنية فتح الأبواب وتشغل المحرك بدون مفتاح. وستنطلق لاندكروزر هورايزن الجديدة بمحرك ديزل 8 سلندر 4.5 لتر بقوة 272 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام تعليق مستقل. وتنوي تويوتا صنع 400 نسخة فحسب من لاندكروزر هورايزن 2021، مع وصولها لوكالات تويوتا أستراليا في مارس 2021 لتستعد الشركة بعدها لتدشين الجيل الجديد كليًا من الموديل.

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