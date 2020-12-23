هاتفك كمبيوتر خاص بها.. دراجة هوائية كهربائية من "إكوال بايك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "إكوال بايك" دراجتها الهوائية Equal Bike الجديدة بسعر 1490 يورو فقط.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الدراجة الجديدة تمتاز بتصميم نحيف ومزودة بمحرك مركب على السرة بقوة 250 وات، وإطار مصنوع من سبائك الألومنيوم تندمج في الجزء العلوي منه بطارية سعة 225 وات ساعة.



وتبلغ الدراجة بفضل البطارية مدى السير 50 كلم، بعدها سيلزم شحنها لمدة 3.5 ساعة.

ومن الابتكارات، التي تقدمها الدراجة الجديدة، دمج نظام الدفع الكهربائي بالهاتف الذكي ليصبح الهاتف ذاته وكأنه كمبيوتر خاص بالدراجة، وليتم من خلاله الاستعلام عن السرعة وحالة البطارية.

ويبلغ وزن النسخة القياسية من الدراجة 15 كجم فقط، كما تعتمد الدراجة على مكابح هيدروليكية.

ويتوفر للدراجة حامل جانبي، وحامل أمتعة والعديد من التجهيزات الإضافية الأخرى. وتتوفر الدراجة في ثلاثة قياسات مختلفة للإطار.