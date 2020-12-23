وسط الرياح الشديدة.. نصائح ذهبية لقيادة آمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرمن أن الرياح العرضية تشكل خطورة بالغة على أمان وسلامة القيادة؛ خاصة عند عدم مراعاة التغييرات، التي تطرأ على سلوك القيادة.

وينصح خبراءالهيئة الألمانية للفحص الفني بالقيادة في مثل هذه الأجواء بسرعة منخفضة مع إمساك المقود جيدا، وعدم القيام بحركات توجيه شديدة، لعدم انحراف السيارة على نحو مفاجىء عند تغيير اتجاهات تدفق الهواء فجأة.



وأوضحت الهيئة أن طاقة الرياح قد تدفع السيارة لتنحرف إلى جوانب الطريق، وهو ما يعتمد مداه على قوة الرياح، وسرعة السيارة أيضا: على سبيل المثال إذا ضربت عاصفة بسرعة 70 كلم/س سيارة بسرعة 100 كلم/س فإن انحرافها قد يصل إلى المتر، وهو ما قد يزيد إلى 4 أمتار عندما تسير السيارة بسرعة 130 كلم/س.

ويشدد الخبراء على توخي الحذر مع الموديلات الكبيرة من السيارات والكارافانات والمزودة بصندوق للسقف؛ حيث تزيد تأثيرات الرياح العرضية عليها، ويمكن معرفة اتجاه الرياح من ميل الأشجار على جوانب الطريق، مع العلم أن القيادة على الجسور والأماكن المرتفعة تزيد من خطورة الموقف.