موجز الخليج 365 للسيارات.. وحش هينيسي وقدرات أودي S3

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. عززت بي إم دبليو أسطولها من سيارات فئة SUV لعام 2021، بنسخة أحدث من فئة M عالية الأداء التابعة لطراز X3. عبر تاريخه، عرف طراز مازدا MX-5 Miatas كأحد أكثر السيارات الرياضية انتشارا، لقدراته وتكلفته الزهيدة التي تمكن عشاق السيارات من اقتنائه. بمواصفات وقدرات هائلة، أعلنت أودي الألمانية عن طرح الجيل الجديد من طراز S3 لعام 2022، لينافس طراز بي إم دبليو M235i وأيضا كاديلاك ctv-v. أجرت شركة "هينيسي بيرفورمانس" تعديلات تقنية على سيارة فورد F-150 البيك آب لتوقظ الوحش الكامن بداخلها.

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