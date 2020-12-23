5 آلاف جنيه زيادة على أسعار ساوايست DX3 بدايةً من "يناير" القادم

كتب: باسل الحلواني
أخطرت "ساوإيست إيجيبت"، إحدى شركات مجموعة IFG، الوكيل الحصري والوحيد لعلامة ساوإيست في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ساوايست DX3، والتي شهدت زيادة بمقدار 5000 جنيه على جميع فئات السيارة بداية من شهر يناير القادم.
وتقدم ساوايست DX3 في السوق المحلية بـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها تعتمد على سواعد محرك ميتسوبيشي تربو، سعة 1500 سيسي، بقوة 156 حصان، وعزم 225 نيوتن، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتقدم السيارة بضمان 6 سنوات أو 160,000ألف كم.
وقال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG، إن سبب الزيادة التي أقرتها المجموعة على ساوايست DX3، يرجع إلى الارتفاع الكبير الذي حدث في تكلفة الشحن عالمياً، فضلاً
أضاف "فرج"، أنه نظراً للارتفاع الكبير في تكلفة الشحن عالمياً سيتم إضافة جزء من هذا الارتفاع تدريجياً على أسعار السيارات بدايةً من أول يناير القادم، مع تكفل IFG، وساوايست العالمية، بالارتفاع الآخر الذي تسبب فيه انخفاض سعر صرف العملة الصينية مقابل الدولار الأمريكي.
ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة للسيارة ساوايست DX3، التي من المقرر العمل بها بداية من الأول من يناير القادم.
|الفئة
|السعر
|Distinguished
|285 ألف جنيه
|Distinguished S
|289990 جنيه
|Distinguished 2S
|295 ألف جنيه
|ROYAL
|315 ألف جنيه
|Flagship
|343 ألف جنيه
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