شيفروليه ورينو تتصدران قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا بمصر في نوفمبر

كتب: باسل الحلواني

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، بالتعاون مع الأهرام، عن الشركات الخمس الأعلى ترخيصا للمركبات في وحدات المرور، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث جاءت شيفروليه فى المركز الأول فى الترتيب العام لجميع المركبات ( ملاكى وأجرة ونقل وأوتوبيس عام وأوتوبيس خاص وأوتوبيس مدارس

وأجرة سياحة ورحلات وأوتوبيس سياحة وإسعاف ومعدة ثقيلة) بعدد 3990 مركبة.

وفى المركز الثانى نيسان بعدد 2044 مركبة، وفى المركز الثالث رينو، بعدد 1954 مركبة، وفى المركز الرابع هيونداى بعدد 1881 مركبة، وفى المركز الخامس تويوتا 1708

مركبات.

الملاكى

في مجال السيارات الملاكي جاءت رينو فى المركز الأول بعدد 1946 سيارة ثم نيسان بعدد 1873 سيارة ثم هيونداى بعدد 1838 سيارة، ثم شيفرولية 1453 سيارة ثم تويوتا 1452 سيارة.

النقل

أما فى قطاع النقل جاءت شيفرولية فى المركز الأول بعدد 2143 سيارة، ثم نيسان بعدد 168 سيارة، ثم ايسوزو بعدد 165سيارة، ثم سوزوكى 153 سيارة، ثم تويوتا 70 سيارة .