بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.. تعرف على الموعد المقرر لاتمام اندماج "فيات كرايسلر" و"بي اس ايه"

وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة الاندماج المقرر بين شركتي فيات كرايسلر الأمريكية –الإيطالية لصناعة السيارات وبي اس ايه الفرنسية، الشركة الأم لبيجو وسيتروين وأوبل، ووفقا للشروط.

وقال بيان صادر عن المفوضية:"نستطيع أن نوافق على اندماج فيات كرايسلر وبيجو اس ايه لأن التزامهما سوف يسهل دخول وتوسيع السوق بالنسبة لسيارات الفان التجارية الصغيرة".

وتتعلق الشروط بصورة كبيرة بالسيارات التجارية، ويتعلق الشرط الأول يتعلق بتمديد اتفاق التعاون بين بي اس ايه وتويوتا لانتاج المركبات التجارية الخفيفة الصغيرة، مما يجعلها أكثر قبولا بالنسبة لشركة تويوتا.

أما الشرط الثاني يتعلق بتعزيز وصول المنافسين لشبكات الاصلاح والصيانة التابعة لشركتي بي اس ايه و فيات كرايسلر.

وفي السياق ذاته رحبت الشركتان في بيان مشترك بموافقة المفوضية الأوروبية على الاندماج وتشكيل كيان ستيلانتيس، المنتج الرائد في عالم التنقل الجديد.

ومن المقرر أن يجتمع حاملو أسهم الشركتين بصورة منفصلة، كما سوف يتم دعوتهما للموافقة على الاندماج، حيث أنه من المقرر أن تتم الصفقة خلال الربع الأول من عام 2021.

ومن شأن هذا الاندماج تشكيل أكبر رابع كيان لصناعة السيارات في العالم بعد فولكس فاجن ورينو –نيسان-ميتسوبيشي وتويوتا.