الخليج ٣٦٥ نت – يلجأ كثير من العملاء إلى شراء السيارات المستعملة لانخفاض سعرها مقارنة بالسيارات الجديدة، لكن بعد الشراء يفاجأ البعض منهم أنه قد تعرض للخديعة من قبل البائع وأن السيارة التي اشتراها قد تعرضت لحادث سابق، أو تم إعادة بنائها من جديد.

ونظراً لصعوبة التعرف على تعرض السيارة إلى حادث ما، بالنسبة للأشخاص العاديين، قدم الخبراء أبرز المؤشرات التي تدل على تعرض السيارة المستعملة لحادث سابق، وهي كما يلي:

– اختلاف درجة الطلاء

ظهور طلاء متقطع أو غير مطابق أو وجود طلاء زائد عند الحواف أو حول فتحات السيارة، وهو ما يشير إلى وجود تلف تم إصلاحه.

– مصابيح غير متطابقة

تعد المصابيح أكثر الأجزاء المعرضة للكسر عند تعرض السيارة لحادث ما، فإذا وجدت اختلافًا من حيث الشكل الخارجي والحالة في المصابيح فهذا يعني أن السيارة قد تعرضت لحادث، وتم استبدال إحدى مصابيحها المكسورة.

– شروخ في الزجاج الأمامي

افحص الزجاج الأمامي للسيارة جيداً، وإذا وجدت تصدعات أو تشققات فإن هذا يدل على احتمال تعرض السيارة لحادث، وأن هذه التشققات نتيجة تعرض الزجاج لاصطدام ما.

– عدم غلق الأبواب جيداً

عدم غلق الأبواب أو غطاء المحرك أو الصندوق بطريقة صحيحة يؤكد وجود خلل ناتج عن تعرضها لالتواء بسبب الصدمات الجانبية.

– أماكن اللحامات

عندما تتعرض السيارة إلى صدمة قوية، قد تتفكك أماكن اللحامات بهيكل السيارة، ما يستدعي إعادة التأكيد على تلك الفواصل لإعادة السيارة إلى ما قبل الحادث، لذلك ينصح بالتأكد من سلامة اللحامات بالسيارة قبل اتخاذ خطوة لشراء السيارة.

– الوسائد الهوائية

عدم إضاءة لمبة الوسادة الهوائية في لوحة القيادة تؤكد استبدالها بعد وقوع حادث.