هينيسي توقظ "الوحش الكامن" بداخل فورد F-150

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة "هينيسي بيرفورمانس" تعديلات تقنية على سيارة فورد F-150 البيك آب لتوقظ الوحش الكامن بداخلها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن التعديلات، التي أجرتها على المحرك سعة 5 لتر والمكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V، ساعدت على زيادة قوته من 406 حصان/556 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 816 حصان/986 نيوتن متر.



وقد توصلت هينيسي لهذه المعدلات بنسختها Venom 800 Supercharged المعدلة بفضل الكمبريسور الفائق والتعديلات على مبرد هواء الشحن، وتحسينات على نظام ضخ الوقود، مع مجموعة عادم من الفولاذ، في حين بقي ناقل الحركة الأوتوماتيكي من عشر سرعات بدون أية تغييرات.

وبفضل التعديلات الجديدة أصبح تسارع السيارة من الثبات إلى 96.6 كلم/س يتم في غضون 3.6 ثانية.

وتتميز السيارة المعدلة Venom 800 Supercharged من خلال شبكة المبرد الجديدة، ومصابيح ليد على المصدم الأمامي، وبعض الملصقات على الجسم الخارجي، وزيادة الخلوص الأرضي، والجنوط الكبيرة قياس 20 بوصة، والمكابح الفائقة من شركة بريمبو.

ومن المقرر طرح السيارة المعدلة Venom 800 Supercharged في الأسواق في الربع الثاني من العام القادم بسعر يبدأ من 149 ألف و500 دولارا أمريكيا.