نبأ "غير سار" للأتراك.. 11% زيادة بتعريفة المواصلات في إسطنبول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، رفع أجرة الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة بنسبة 11%.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، جاء هذا القرار بعد اجتماع مركز تنسيق النقل (UKOME) بالمدينة.

وبناءً عليه تقررت بنسبة 11% على رسوم الحافلات الصغيرة (الميني باص)، وسيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات الصغيرة (الدولمش).



كما تم رفع سعر أقصر مسافة بالميني باص من 2.50 إلى 2.75 ليرة تركية وأطول مسافة من 3.70 ليرة تركية إلى 4 ليرات.

أما بالنسبة لتاكسي الأجرة العادي فقد ارتفعت تسعيرة فتح العداد من 5 إلى 5.55 ليرة، وبالنسبة للتاكسي الفاخر فقد ارتفعت نفس التسعيرة من 8.50 ليرة إلى 9.44 ليرة، أما التاكسي الذي يعمل بمحرك كهربائي في قد ارتفعت تسعيرته من 5.75 إلى 6.38 ليرة.

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري. ويأتي هذا القرار في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها تركيا على خلفية السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم.

وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، الأمر الذي دفع النظام خلال الآونة الأخيرة إلى رفع رسوم وأسعار العديد من المنتجات للتغلب على تداعيات الأزمة.